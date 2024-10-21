«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи»

В 10-м туре Ла Лиге «Барселоне» противостояла некогда грозная «Севилья» и ничего не смогла сделать с лидерами сезона.

В середине тайма Жерар Фернандес завалил на газон Рафинью в пределах штрафной - пенальти. Роберт Левандовски в своем стиле реализовал 11-метровый, покатив мяч в левый от себя угол уже после того, когда голкипер завалился в другую сторону. Из аута «Севильи» в центре поля родилась контратака «Барселоны» - Левандовски направил мяч на свободный правый фланг, Ламин Ямаль вошел в штрафную и покатил по диагонали назад, Жюль Кунде мяч пропустил, а Педри в касание расстрелял ворота - 2:0. Быструю атаку провели «сине-гранатовые», Левандовски после передачи Педри вывалился на рандеву с вратарем, но пробил прямо в него. После навеса Педри со штрафного вратарь гостей кулаками выбил мяч за пределы штрафной, Рафинья с подбора пробил низом, а Левандовски в хоккейной манере подставил ногу, оставив голкипера не у дел, - 3:0 с 24-й по 39-ю минуту.

Во втором тайме Ямаль отметился классным ударом внешней стороной стопы под перекладину, однако вратарь в прыжке лишил 17-летнего вундеркинда очередного шедевра. Контратака «Севильи» завершилась наконец точным ударом Доди Лукебакио в ближний угол, но гол отменен из-за офсайда у бельгийца. На 82-й минуте Кунде получил мяч на правом краю штрафной и покатил на Пабло Торре, который пробил низом, снаряд срикошетил от защитника и залетел в дальний угол - 4:0. Получили каталонцы передачу за спину, Идумбо Музамбо избежал положения «вне игры», выскочил на рандеву с вратарем и забил свой первый гол за первую команду «Севильи». В ответ штрафной с левого фланга исполнил Торре, его партнеры не дотянулись до мяча, который в итоге закрутился в дальний угол - 5:1.

«Барселона» лидирует, потеряв только три очка в 10 турах, соперник делит 11-е место.