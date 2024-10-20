Гави вышел на поле впервые за 349 дней

Полузащитник «Барселоны» Гави вернулся на поле после тяжёлой травмы.

Испанец вышел на замену на 83-й минуте матча против «Севильи», заменив Педри и получив капитанскую повязку. Для 20-летнего футболиста это первый матч с ноября прошлого года, когда он травмировал крестообразную связку в игре за сборную Испании против Грузии в рамках отбора на Евро-2024. В общей сложности хавбек отсутствовал на протяжении 349 дней.

На момент выхода Гави на табло горел счёт 4:0 в пользу команды Ханса-Дитера Флика. Вскоре «Севилья» отыграла один мяч, но каталонцам быстро удалось восстановить задел в четыре мяча усилиями Пабло Торре.