Ямаль повторил показатель Месси десятилетней давности

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль снова не остался без результативного действия в матче Ла Лиги.

17-летний футболист отметился голевым пасом на Педри, который поразил ворота «Севильи» на 28-й минуте сегодняшней встречи. В активе Ямаля уже шесть ассистов после всего десяти туров чемпионата Испании – такое не удавалось ни одному игроку «Барселоны» со времён Лионеля Месси образца сезона-2014/15. Тогда аргентинец отдал семь результативных передач в десяти стартовых играх.

Именно Ламин Ямаль возглавляет список лучших ассистентов нынешнего розыгрыша Ла Лиги, опережая своего одноклубника Рафинью Диаса, а также Оскара Мингесу из «Сельты» и Алекса Баэну из «Вильярреала» – у них по пять голевых пасов.