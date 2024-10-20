«Барселона» проводит самый результативный старт в Ла Лиге за 12 лет

«Барселона» вернула былую атакующую мощь при Хансе-Дитере Флике.

На данный момент в активе каталонского гранда 31 забитый мяч в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Это лучший показатель команды на дистанции в десять туров за последние 12 лет (с сезона-2012/13, когда было забито 32 гола).

«Сине-гранатовые» ещё могут повторить или даже улучшить результат 12-летней давности – для этого потребуется поразить ворота «Севильи» во втором тайме. Текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru. На данный момент хозяева поля ведут со счётом 3:0.

В случае победы «Барселона» сохранит отрыв от «Реала» в три очка перед очной встречей.