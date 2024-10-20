Левандовски повторил достижение Месси

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски повторил бомбардирское достижение Лионеля Месси.

Поляк поразил ворота соперников 12 раз в первых 10 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Согласно информации Opta, 36-летний футболист «сине-гранатовых» стал первым, кому покорился этот показатель, после Лионеля Месси (также 12 голов в 10 играх в сезоне-2019/20). Аргентинец тоже выступал за «Барселону».

В сегодняшнем поединке против «Севильи» Роберт Левандовски отличился дважды в первом тайме, отправив мяч в сетку на 24-й и 39-й минутах. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на портале LiveResult.ru.