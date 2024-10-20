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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски повторил достижение Месси

20 Октября 2024 • 23:05 Комментировать
Барселона
3:0
Севилья
1 1.30 X 6.00 2 9.50
2-й тайм

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски повторил бомбардирское достижение Лионеля Месси.

Поляк поразил ворота соперников 12 раз в первых 10 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Согласно информации Opta, 36-летний футболист «сине-гранатовых» стал первым, кому покорился этот показатель, после Лионеля Месси (также 12 голов в 10 играх в сезоне-2019/20). Аргентинец тоже выступал за «Барселону».

В сегодняшнем поединке против «Севильи» Роберт Левандовски отличился дважды в первом тайме, отправив мяч в сетку на 24-й и 39-й минутах. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Роберт Левандовски ещё теги

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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