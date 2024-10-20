Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски расположился на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров ведущих европейских лиг.

Поляк дважды поразил ворота «Севильи» в первом тайме сегодняшнего матча Ла Лиги. Теперь на его счету 366 голов в рамках пяти сильнейших чемпионатов Европы – третий показатель в истории. 36-летний форвард «сине-гранатовых» обошёл легенду «Баварии» Герда Мюллера (365). Лидером остаётся Лионель Месси, отличившийся 496 раз, второй – Криштиану Роналду с 495 точными ударами.

До перехода в «Барселону» Роберт Левандовски выступал за «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

На сайте LiveResult.ru можно следить за событиями поединка «Барселоны» против «Севильи» в текстовой трансляции.