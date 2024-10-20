Левандовски забил шестой гол в последних трёх матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски демонстрирует невероятную результативность.

36-летний футболист отличился в матче десятого тура Ла Лиги против «Севильи», реализовав пенальти на 24-й минуте. Таким образом, в активе поляка уже шесть забитых мячей в трёх последних матчах за «сине-гранатовых», включая сегодняшний. 1 октября форвард оформил дубль в поединке Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (5:0), в 6 октября оформил хет-трик во встрече с «Алавесом» (3:0).

Роберт Левандовски уверенно возглавляет список бомбардиров нынешнего розыгрыша Ла Лиги с 11 забитыми голами. Ближайшие преследователи – Айосе Перес и Килиан Мбаппе – поразили ворота по шесть раз.