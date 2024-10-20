Флик: «Мы знаем, что «Севилья» хочет владеть мячом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игровом стиле «Севильи».

— Мы знаем, что «Севилья» хочет владеть мячом. Они любят контролировать мяч так же, как и мы. Мы постараемся забрать мяч себе, но это в любом случае будет сложная игра, — сказал Флик перед игрой с «Севильей».

Встреча десятого тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» продолжается в эти минуты. На данный момент каталонцы впереди со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роберт Левандовски.

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