​«Барселона» сняла документальный фильм о возвращении Гави

После долгого перерыва, связанного с разрывом крестообразных связок, на поле собирается вернуться Гави - возможно, это состоится уже в проходящем прямо сейчас матче «Барселоны» против «Севильи». Отсутствие игрока длится уже одиннадцать месяцев - он получил травму 19 ноября 2023 года в игре против «Вальядолида».

Историю восстановления игрока каталонская «Барселона» решила продемонстрировать в документальном фильме, в котором 20-летний футболист рассказал о своей реабилитации, в том числе и участии профессора Монллау, специалиста по восстановлению крестообразных связок.