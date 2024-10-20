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​«Барселона» сняла документальный фильм о возвращении Гави

20 Октября 2024 • 22:28 Комментировать

После долгого перерыва, связанного с разрывом крестообразных связок, на поле собирается вернуться Гави - возможно, это состоится уже в проходящем прямо сейчас матче «Барселоны» против «Севильи». Отсутствие игрока длится уже одиннадцать месяцев - он получил травму 19 ноября 2023 года в игре против «Вальядолида».

Историю восстановления игрока каталонская «Барселона» решила продемонстрировать в документальном фильме, в котором 20-летний футболист рассказал о своей реабилитации, в том числе и участии профессора Монллау, специалиста по восстановлению крестообразных связок.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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