У «Барселоны» снова травма — команда потеряла игрока перед матчем с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Эрик Гарсия травмировался прямо перед стартовым свистком в матче с «Севильей».

23-летний футболист попал в стартовый состав «Барселоны» на предстоящий матч, однако на предматчевой разминке он дернул заднюю поверхность бедра. Тренерский штаб произвел экстренную замену, включив в стартовый состав Ансу Фати.

Стоит сказать, что Фати впервые в нынешнем сезоне начнет игру с первых минут.

Следить за ходом всех событий в матче десятого тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» можно в текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.