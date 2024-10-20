«Вильярреал» не удержал победу в матче с «Хетафе»

В 10-м туре Ла Лиги один из лидеров, «Вильярреал», упустил победу над ведущим борьбу за выживание «Хетафе».

При более-менее равной игре первый момент был создан на 37-й минуте. Серхи Кардоне никто не мешал расстреливать ворота, но промах в итоге. Перед уходом команд на перерыв Санти Комесанья открыл счет после того, как Тьерно Барри не пожадничал и сыграл на партнера - 1:0.

Альваро Родригес здорово бил головой, и штанга спасла соперника. «Хетафе» ушел от поражения на 87-й минуте после фола Рауля Альбиоля в своей штрафной. С 11 метров Мауро Арамбарри все же пробил руки голкипера - 1:1.

«Жёлтая субмарина» после потери очков идет четвертой, соперник - пятый с конца.