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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» не удержал победу в матче с «Хетафе»

20 Октября 2024 • 21:25 Комментировать
Вильярреал
1:1
Хетафе
окончен

В 10-м туре Ла Лиги один из лидеров, «Вильярреал», упустил победу над ведущим борьбу за выживание «Хетафе».

При более-менее равной игре первый момент был создан на 37-й минуте. Серхи Кардоне никто не мешал расстреливать ворота, но промах в итоге. Перед уходом команд на перерыв Санти Комесанья открыл счет после того, как Тьерно Барри не пожадничал и сыграл на партнера - 1:0.

Альваро Родригес здорово бил головой, и штанга спасла соперника. «Хетафе» ушел от поражения на 87-й минуте после фола Рауля Альбиоля в своей штрафной. С 11 метров Мауро Арамбарри все же пробил руки голкипера - 1:1.

«Жёлтая субмарина» после потери очков идет четвертой, соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Вильярреал1:1Хетафе
(1:0) Комесанья Санти45'  
  87'Арамбарри Мауро (1:1)
Конде ДиегоФемения Кико  90'Альбиоль Рауль  23'Эрик-Бертран Байи 46' (Наварро Пау ( 46') Кардона СерхиКомесанья СантиПарехо Даниэль  90'Гуйе Папе 79' (Террац Рамон ( 79') Ахомаш Ильяс 69' (Пепе Николя ( 69') Барри ТьерноБаэна Алекс  49' 80' (Пино Йереми ( 80')
Запасные: Эспигарес АнтониоКабанес ПауЖуниор ЛуисБернат Хуан
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльдерете Омар  47'Рико ДиегоПерес Карлес 90' (Аберден Набиль ( 90') Арамбарри Мауро  36'Милья ЛуисСола Алекс 68' (Гонсалес Петер ( 68') Йылдырым Бертуг 90' (Ньом Аллан ( 90') Уче Крисантус  23' 46' (Родригес Альваро ( 46')
Запасные: Меденица ДжорджиеБеррокаль ХуанЛетачек ИржиАргуеллес ДавидСантьяго ХесусДуарте ДомингушАленья Карлес
20 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Хетафе

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