«Вильярреал» не удержал победу в матче с «Хетафе»

В 10-м туре Ла Лиги один из лидеров, «Вильярреал», упустил победу над ведущим борьбу за выживание «Хетафе».
При более-менее равной игре первый момент был создан на 37-й минуте. Серхи Кардоне никто не мешал расстреливать ворота, но промах в итоге. Перед уходом команд на перерыв Санти Комесанья открыл счет после того, как Тьерно Барри не пожадничал и сыграл на партнера - 1:0.
Альваро Родригес здорово бил головой, и штанга спасла соперника. «Хетафе» ушел от поражения на 87-й минуте после фола Рауля Альбиоля в своей штрафной. С 11 метров Мауро Арамбарри все же пробил руки голкипера - 1:1.
«Жёлтая субмарина» после потери очков идет четвертой, соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Комесанья Санти45'
|87'Арамбарри Мауро (1:1)
Конде Диего•Фемения Кико• 90'Альбиоль Рауль• 23'Эрик-Бертран Байи46' (Наварро Пау (46') •Кардона Серхи•Комесанья Санти•Парехо Даниэль• 90'Гуйе Папе79' (Террац Рамон (79') •Ахомаш Ильяс69' (Пепе Николя (69') •Барри Тьерно•Баэна Алекс 49'80' (Пино Йереми (80')
Запасные: Эспигарес Антонио•Кабанес Пау•Жуниор Луис•Бернат Хуан
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альдерете Омар• 47'Рико Диего•Перес Карлес90' (Аберден Набиль (90') •Арамбарри Мауро• 36'Милья Луис•Сола Алекс68' (Гонсалес Петер (68') •Йылдырым Бертуг90' (Ньом Аллан (90') •Уче Крисантус 23'46' (Родригес Альваро (46')
20 октября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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