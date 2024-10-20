Педри, Ямаль и Левандовски — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Севильей»

Сегодня, 20 октября, «Барселона» примет на своём поле «Севилью» в рамках десятого тура испанской Ла Лиги.

Накануне матча пресс-служба каталонского клуба опубликовала стартовый состав команды.

С первых минут главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле следующих футболистов: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Гарсия, Касадо, Ямаль, Педри, Рафинья, Левандовски.

Начало матча между «Барселоной» и «Севильей» запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую проведет спортивный портал LiveResult.