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«Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Леганесом»

20 Октября 2024 • 19:20 Комментировать
Атлетико М
3:1
Леганес
окончен

Любители ничейных результатов «Атлетико» и «Леганес» провели матч 10-го тура Ла Лиги.

На 34-й минуте перехватили гости мяч на чужой половине поля, Даниэль Раба с правого фланга покатил мяч в ближнюю часть штрафной на Ивана Неу, а тот невероятно мощным ударом отправил снаряд под перекладину - 0:1. Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Хуан Круз по правому флангу протащил мяч вперёд и отдал пас в центр на Рабу, а тот с 17 метров без сопротивления пробил в руки голкиперу. Родриго Рикельме слева вошёл в штрафную гостей, сместился немного в центр и хлёстко пробил в ближний угол, вратарь неуверенно, но всё же справился с угрозой.

Во втором тайме Антуан Гризманн подхватил мяч, по центру прорвался вперёд и отдал пас в правую часть штрафной на Анхеля Корреа, а тот без сопротивления с восьми метров пробил рядом с ближней штангой. Джулиано Симеоне справа ворвался в штрафную гостей и мощно прострелил к дальней штанге, Сэмуел Лино в падении до мяча дотянулся, но отправил его чуть левее цели. Симеоне из глубины отдал пас к правому углу вратарской на Акселя Витселя, а тот хитро избавился от опеки соперника и прострелил в центр на Александра Сорлота, который с близкого расстояния пяткой переправил снаряд в цель - 1:1. С навесом Лино гости справились, но вынесли мяч на Родриго де Пауля, который от линии штрафной практически наверняка пробил по воротам, однако этот выстрел заблокировал защитник. Симеоне на правом фланге сохранил тяжелейший мяч в поле и выполнил прострел к ближней штанге, а там Гризманн на мгновение опередил кипера и сумел в падении отправить снаряд в ворота - 2:1. Вскоре Гризманн получил прямую красную карточку за прыжок к ноги Неу. ВАР помог судье отменить решение - только «горчичник». Сорлот после передачи от Лино по центру вырвался на рандеву с голкипером и с 10 метров пробил, вратарь игровой снаряд зацепил, а затем его с «ленточки» успел вынести защитник. Суматоха началась в правой части штрафной гостей, из которой победителем вышел Хулиан Альварес, аргентинец прострелил в центр вратарской, откуда Сорлот без сопротивления отправил мяч в ворота - 3:1.

«Атлетико» вырвался на чистое третье место, противник делит третью строчку с конца.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Леганес
  34'Неу Иван (0:1)
(1:1) Сорлот Александр69'  
(2:1) Гризманн Антуан81'  
(3:1) Сорлот Александр90'  
Облак ЯнВитсель АксельЛенгле Клеман  30' 64' (Хименес Хосе ( 64') Галан Хави  73'Молина Науэль 46' (Лино Сэмуел ( 46') Барриос ПаблоКоке Хорхе 57' (Де Пауль Родриго ( 57') Гризманн Антуан  89'Рикельме Родриго 57' (Симеоне Джулиано ( 57'  90') Корреа Анхель 57' (Альварес Хулиан ( 57') Сорлот Александр
Запасные: Мандава РейнилдуЛемар ТомаГаллахер КонорМуссо ХуанГомис Антонио
Дмитрович МаркоРозье ВалентенГонсалес Серхио VIНастасич МатияЭрнандес Хави V 84' (Франкеза Энрик ( 84') Круз Хуан 68' (Мунир Эль-Хаддади ( 68') Неу ИванТапия РенатоСиссе Сейдуба  80' 83' (Гарсиа Диего ( 83') Де ла Фуэнте Мигель 77' (Аллер Себастьян ( 77') Раба Даниэль 68' (Лопес Роберто III ( 68')
Запасные: Абахас АльвинЧикко ХулианСориано ХуанСаэнс ХорхеАльтимира АдриаБрашанац ДаркоПоросо Джексон
20 октября. Стадион "Riyadh Air Metropolitano".
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