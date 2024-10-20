Гави: С самого начала все просили меня сохранять спокойствие

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился комментарием после своего восстановления от травмы.

Напомним, хавбек пропустил практически год, но может появиться на поле уже в ближайшем матче с «Севильей».

— С самого первого дня тренер и весь персонал говорили, чтобы я сохранял спокойствие. Хави сказал, что у него тоже была такая травма, и он восстановился от нее, — приводит слова Гави Barca Universal.

Матч десятого тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» состоится сегодня, 20 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.