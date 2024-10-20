Ривалдо дал прогноз по Ямалю

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо оценил перспективы вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ямалю 17 лет, а он играет так, как будто ему уже 26 или 27. Он наверняка станет великим, хотя он уже отлично справляется: он стал чемпионом Европы и хорошо показывает себя в «Барселоне». Однажды Ямаль станет лучшим в мире.

Выиграет ли Ямаль «Золотой мяч»? Конечно. Ему нужно продолжать работать, но если он будет продолжать в том же духе, то обязательно выиграет эту награду», - слова Ривалдо приводит испанский Sport.

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч против «Севильи», не пропустите текстовую трансляцию.