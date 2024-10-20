«Мальорка» набрала три очка в матче с «Райо Вальекано»

В 10-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против ещё одного середняка, «Райо Вальекано».

Уже на второй минуте Роберто Наварро сотряс штангу своим ударом. Перед уходом команд на перерыв он же упустил свой шанс, расстреливал ворота и не попал.

На 75-й минуте после корнера Ведат Мурики забил ударом головой буквально с метра-двух - 1:0. В компенсированное время Антонио Санчес отправил мяч в сетку, но гол «Мальорки» отменили - вне игры.

Но и минимальный перевес позволил «Мальорке» набрать 17 очков и делить третье место. Соперник на девятой строчке вместе с «Сельтой».