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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» набрала три очка в матче с «Райо Вальекано»

20 Октября 2024 • 17:16 Комментировать
Мальорка
1:0
Райо Вальекано

В 10-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против ещё одного середняка, «Райо Вальекано».

Уже на второй минуте Роберто Наварро сотряс штангу своим ударом. Перед уходом команд на перерыв он же упустил свой шанс, расстреливал ворота и не попал.

На 75-й минуте после корнера Ведат Мурики забил ударом головой буквально с метра-двух - 1:0. В компенсированное время Антонио Санчес отправил мяч в сетку, но гол «Мальорки» отменили - вне игры.

Но и минимальный перевес позволил «Мальорке» набрать 17 очков и делить третье место. Соперник на девятой строчке вместе с «Сельтой».

Протокол игры  
Мальорка1:0Райо Вальекано
(1:0) Мурики Ведат75'  
Грейф ДоминикМаффео ПаблоВальент МартинРаильо АнтониоМохика ХоанНаварро Роберто 72' (Фернандес Валери ( 72') Ману Морланес  38' 77' (Маскарель Омар ( 77') Саму КоштаДардер Серхи 84' (Санчес Антонио ( 84') Ларин Кайл 72' (Родригес Даниэль I ( 72') Мурики Ведат 84' (Пратс Абдон ( 84')
Запасные: Морей МатеуЛуна ДаниэльЛато ТониКопете ХосеРикельме ЛеонардоШикиньюЛьябрес Хавьер
Баталья АугустоРациу АндрейЛежён ФлорьянМумин Абдул  37' 73' (Эрнандес Аридане ( 73') Балью ИванДе Фрутос ХорхеЛопес Унаи 63' (Валентин Оскар ( 63') Гумбау Херард 55' (Гвардиола Серхи ( 55') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 55' (Сисс Пате ( 55') Паласон Иси 64' (Родригес Хамес ( 64')
Запасные: Диас ПедроТрехо ОскарЭмбарба АдрианЧаваррия ПепКарденас ДаниРауль де ТомасНтекья Ранди
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Райо Вальекано

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Актуальный прогноз и ставка на матч Мальорка – Райо Вальекано чемпионата Испании – 20 октября 2024
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