«Мальорка» набрала три очка в матче с «Райо Вальекано»

В 10-м туре чемпионата Испании «Мальорка» играла против ещё одного середняка, «Райо Вальекано».
Уже на второй минуте Роберто Наварро сотряс штангу своим ударом. Перед уходом команд на перерыв он же упустил свой шанс, расстреливал ворота и не попал.
На 75-й минуте после корнера Ведат Мурики забил ударом головой буквально с метра-двух - 1:0. В компенсированное время Антонио Санчес отправил мяч в сетку, но гол «Мальорки» отменили - вне игры.
Но и минимальный перевес позволил «Мальорке» набрать 17 очков и делить третье место. Соперник на девятой строчке вместе с «Сельтой».
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат75'
Грейф Доминик•Маффео Пабло•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Мохика Хоан•Наварро Роберто72' (Фернандес Валери (72') •Ману Морланес 38'77' (Маскарель Омар (77') •Саму Кошта•Дардер Серхи84' (Санчес Антонио (84') •Ларин Кайл72' (Родригес Даниэль I (72') •Мурики Ведат84' (Пратс Абдон (84')
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Лежён Флорьян•Мумин Абдул 37'73' (Эрнандес Аридане (73') •Балью Иван•Де Фрутос Хорхе•Лопес Унаи63' (Валентин Оскар (63') •Гумбау Херард55' (Гвардиола Серхи (55') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио55' (Сисс Пате (55') •Паласон Иси64' (Родригес Хамес (64')
20 октября. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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