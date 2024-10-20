Анчелотти разнёс игроков «Реала» в раздевалке

В субботу вечером «Реал» набрал три очка в чемпионате Испании, обыграв на выезде «Сельту» со счётом 2:1. Как сообщает Marca, в перерыве главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти раскритиковал своих подопечных. Итальянский специалист выразил гнев из-за отсутствия командного духа и коллективной игры. Анчелотти в числе прочего сказал, что пауза на матчи сборных не может быть оправданием.

Отметим, что «Реал» догнал «Барселону» на вершине турнирной таблицы Ла Лиги по набранным очкам (по 24). При этом каталонская команда свой матч тура проведёт в воскресенье – против «Севильи» на своём поле.