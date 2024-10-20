Гави вернулся

Хорошие новости для фанатов «Барселоны». Полузащитник Гави попал в список футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче чемпионата Испании против «Севильи». Список обнародовала пресс-служба «сине-гранатовых».

Гави не играл за «Барселону» почти год – в последний раз полузащитник выходил на футбольное поле 7 ноября 2023 года. Теперь 20-летний футболист снова готов играть, восстановившись от серьёзной травмы колена.

Матч между «Барселоной» и «Севильей» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.