В «Реал Сосьедаде» оценили Захаряна

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался об атакующем полузащитнике Арсене Захаряне. Как известно, из-за полученной летом травмы Захарян в сезоне 2024/2025 ещё не играл. При этом недавно Захарян приступил к тренировкам с командой.

«Мнение тренерского штаба не меняется из-за его проблем со здоровьем. Для нас Арсен – это игрок с большой перспективой», - цитирует Мундуате Metaratings.

Арсену Захаряну 21 год, в «Реал Сосьедад» россиянин перебрался в августе 2021 года. С тех пор Захарян провёл за испанскую команду 40 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса.