В субботу вечером «Реал» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Сельтой» со счётом 2:1. Автором победного гола стал нападающий Винисиус Жуниор, который забил на 66-й минуте.

На страницах AS в воскресенье вышла заметка о Винисиусе. В ней говорится о том, что в скором времени бразилец должен получить «Золотой мяч». В «Реале» уверены, что именно Винисиус выиграет награду, не видя альтернативных вариантов.

«Золотой мяч» будет вручаться в понедельник, 28 октября. Ранее в прессе уже писали о том, что победителем голосования стал именно Винисиус. Впрочем, официального повреждения до церемонии ждать не стоит.