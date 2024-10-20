«Барселона» начала переговоры с двумя игроками

«Барселона» вступила в переговорный процесс с двумя футболистами. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на 90min, каталонский клуб обсуждает новые контракты с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Френки де Йонгом.

В то же время отмечается, что 25-летний Араухо и 27-летний де Йонг являются трансферными целями английского «Манчестер Юнайтед». Действующие контракты уругвайца и нидерландца рассчитаны до конца сезона 2025/2026.

«Барселона» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В воскресенье команда Ханса-Дитера Флика сыграет против «Севильи».