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Де Пауль может покинуть «Атлетико»

20 Октября 2024 • 12:23 Комментировать

Центральный полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, информирует портал Todofichajes.

Как стало известно журналистам, интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Аль-Ахли». Трансферная стоимость Родриго оценивается в 30 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с мадридским грандом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу и получил желтую карточку. Цвета мадридского гранда де Пауль защищает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Родриго де Пауль
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