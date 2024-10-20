Де Пауль может покинуть «Атлетико»

Центральный полузащитник сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль может переехать в чемпионат Саудовской Аравии, информирует портал Todofichajes.

Как стало известно журналистам, интерес к 30-летнему футболисту проявляет «Аль-Ахли». Трансферная стоимость Родриго оценивается в 30 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с мадридским грандом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл восемь матчей, в которых сделал одну результативную передачу и получил желтую карточку. Цвета мадридского гранда де Пауль защищает с 2021 года.