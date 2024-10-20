Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить сборную

Испанский тренер Хави Эрнандес, который находится без работы после ухода из «Барселоны», может трудоустроится в национальной сборной Катара. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Согласно сведениям источника, представители катарской стороны вступили в переговоры с агентом специалиста. Вскоре стороны должны провести встречу, на которой обсудят возможное сотрудничество.

Напомним, что до работы в «Барселоне» Эрнандес тренировал катарский клуб «Аль-Садд». Испанец руководил командой около двух лет.

Хави покинул пост главного тренера «сине-гранатовых» по завершении прошлого сезона.