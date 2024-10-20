«Барселона» рискует потерять де Йонга

Нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг рискует не сыграть в поединке десятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщил главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик.

«Де Йонг хорошо тренировался в последнее время, но пока нужно подождать с решением. Он завершил последнее занятие с дискомфортом. После этого Френки перешел на индивидуальную работу», - передает слова немецкого специалиста AS.

Напомним, что нидерландец с апреля залечивал травму. Он вернулся на поле в октябре, приняв участие в двух встречах.

Матч «Барселона» - «Севилья» пройдет 20 октября и начнется в 22:00 мск.