Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал конфликтную ситуацию между звездами команды Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом. В одном из эпизодов англичанин разозлился на бразильца за то, что тот не отдал ему передачу.

«Джуд обладает сильным характером, поэтому разозлился на Винисиуса в том эпизоде. Но у этих парней нет проблем между собой», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, что накануне «Реал» на выезде встречался с «Сельтой». Подопечные Анчелотти отпраздновали гостевую победу со счетом 2:1. После этой встречи мадридская команда набрала 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.