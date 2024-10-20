Давиде Анчелотти может уйти из «Реала» в топ-клуб

Итальянский специалист Давиде Анчелотти, который является сыном наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти, может стать рулевым топ-клуба. Об этом рапортует deadlinedaylive.

Некоторые топовые клубы следят за прогрессом 35-летнего тренера в «королевском» клубе. Давиде также работал помощником своего отца в мюнхенской «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».

Накануне «Реал» провел гостевую встречу против «Сельты». «Сливочные» одержали победу со счетом 2:1. В составе мадридского гранда голами отметились Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

«Королевский» клуб набрал 24 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.