Семшов дал прогноз на матч «Барселона» - «Севилья»

В матче испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» на домашнем стадионе встретится с «Севильей». Своими мыслями по этому поединку поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.

«В предыдущем чемпионате «Барса» взяла верх над «Севильей» - 2:1 и 1:0. Сейчас каталонцы тоже фавориты матча. «Барселона» победит с разницей в один-два мяча», - передает слова Семшова «Всепроспорт».

Матч состоится в Барселоне сегодня, 20 октября, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. После девяти проведенных туров «сине-гранатовые» с 24 очками занимают первое место в турнирной таблице, а андалусийцы с 12 очками находятся на 11-й строчке.