Мостовой назвал точный счёт матча «Барселона» - «Севилья»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился соображениями по матчу чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Севильей».

«Я не особо верю в севильцев. О победе им нет смысла задумываться. Но поймать соперника на ошибке они могут. Поставлю на победу «Барселоны» 2:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Матч «Барселоны» и «Севильи» состоится в воскресенье, 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, а андалусийцы занимают 11-е место.