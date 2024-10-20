Анчелотти оценил игру Мбаппе и Винисиуса

Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», дал оценку игре Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в матче против «Сельты» (2:1).

Француз открыл счёт на 20-й минуте поединка, а бразилец отличился на 66-й – этот мяч стал победным для «сливочных».

«Мбаппе и Винисиус смогли улучшить свои кондиции. Они отлично проявили себя в сегодняшнем матче и забили эффектные голы. Нужно продолжать в том же духе», – приводит Madrid Zone комментарии Анчелотти.

В активе Мбаппе шесть забитых голов и одна результативная передача в девяти встречах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Винисиус отличился пять раз и четырежды ассистировал, проведя десять игр в чемпионате.