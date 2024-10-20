Модрич: «Трудно назвать моё главное достижение в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своих успехах.

В субботу 39-летний хорват помог команде Карло Анчелотти обыграть «Сельту» (2:1), отметившись результативной передачей спустя три минуты после выхода на замену. Для Модрича эта победа стала 250-й в составе «сливочных». Кроме того, полузащитник стал самым возрастным футболистом в истории клуба.

«В «Реале» со мной произошло много всего прекрасного, трудно выбрать что-то одно. Здесь я выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу, стал самым возрастным игроком в истории клуба, рекордсменом по трофеям. Я очень горд и счастлив», – сказал Лука в интервью клубному каналу «Реала».