​Стуани сыграл 300-й матч в Ла Лиге

В испанском чемпионате проходят матчи десятого тура, «Жирона» принимала дома «Реал Сосьедад», но не сумела справиться с басками или получить хотя бы одно очко в матче - участник Лиги чемпионов проиграл с минимальным гандикапом.

К сожалению, каталонцы не смогли должным образом отметить юбилей - 300-й матч Кристиана Стуани в испанском чемпионате. Лишь двое уругвайских игроков провели больше матчей в Ла Лиге - это Диего Годин, сыгравший в 368 матчах, а также Дамиан Суарес, у которого 324 матча в вышей лиге испанского футбола.

В следующем туре «Жироне» предстоит отправиться на Канары и сыграть там с «Лас-Пальмасом».