Модрич прокомментировал свой рекорд

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своём рекорде.

В субботу хорват стал самым возрастным футболистом в истории «королевского клуба» – он вышел на поле в матче против «Сельты» в возрасте 39 лет и 40 дней.

«Я не люблю, когда мне напоминают о моём возрасте, но это впечатляет. Для меня большая гордость стать самым возрастным игроком в истории «Реала».

Я отлично чувствую себя морально и физически. Я рад, когда играю, но самое главное – команда. Когда настаёт мой черёд выходить на поле, я стараюсь делать всё возможное. Футбол возвращает тебе отданные силы, если ты выкладываешься полностью», – цитирует Madrid Xtra Модрича.