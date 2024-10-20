​Деку: «Щесны - это выбор в пользу стабильности»

Спортивный директор каталонской «Барселоны», португалец Деку, пояснил выбор Войцеха Щесны - польского голкипера пригласили заменить получившего тяжёлую травму Марк-Андре тер Штегена. По словам Деку, выбор Щесны - это выбор в пользу стабильности.

- Щесны приглашён вследствие травмы Марк-Андре. Очевидно, что нам нужна стабильность в воротах, - цитирует слова Деку derbyderbyderby.it.

В прошлом Щесны выступал в итальянском чемпионате, сперва он защищал цвета «Ромы», а затем и туринского «Ювентуса». Сам Деку в прошлом также выступал за «Барселону», это было при Франке Райкарде.