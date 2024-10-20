Анчелотти: «200 матчей страданий»

Карло Анчелотти провёл свой 200-й матч во главе мадридского «Реала» в Ла Лиге.

Юбилейный для итальянского специалиста поединок против «Сельты» завершился победой со счётом 2:1. Голами в составе «сливочных» отметились Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Высказываясь о своём достижении, Анчелотти заявил, что успехи даются нелегко: «Вопрос в том, в скольких из этих 200 матчей нам не пришлось страдать. Я бы сказал, что такого не было ни в одном», – цитирует Madrid Xtra рулевого.

Из 200 встреч под руководством Анчелотти в чемпионате Испании «Реал» выиграл 143, в 33 случаях была зафиксирована ничья, а соперники добивались победы лишь 24 раза.