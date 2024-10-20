Анчелотти назвал проблему «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что его не устраивает в игре команды.

«Сливочные» в тяжёлой борьбе добыли победу над «Сельтой» в матче десятого тура Ла Лиги (2:1). Победный гол на 66-й минуте забил Винисиус Жуниор, а в первом тайме отличился Килиан Мбаппе.

«Мы боролись до конца, но могли выступить и лучше. Меня беспокоит наша игра в защите. Мы должны исправить проблемы в обороне, возникающие при контратаках соперников», – цитирует Madrid Universal итальянского тренера.

После сегодняшнего триумфа «Реал» сравнялся в турнирной таблице с лидирующей «Барселоной». Обе команды набрали по 24 очка, однако «сине-гранатовые» провели на один матч меньше. «Эль класико» состоится уже в следующем туре, 26 октября.