Анчелотти: «Модрич спас нас»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Луки Модрича.

39-летний хорват вышел на поле на 63-й минуте матча против «Сельты», став самым возрастным футболистом в истории «сливочных». Спустя три минуты хавбек отдал результативную передачу на Винисиуса Жуниора, который забил победный мяч мадридцев.

«Модрич просто великолепен. Его пас был фантастическим. Сегодня он нас спас. Лука всегда помогает команде – и когда появляется в старте, и после выходов на замену. Невероятный, фантастический игрок», – передаёт Madrid Xtra слова Анчелотти из послематчевой беседы со СМИ.