Мбаппе признан лучшим игроком матча «Сельта» – «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил награду лучшему игроку матча.

Француз помог «сливочным» обыграть «Сельту» в поединке Ла Лиги (2:1), отметившись эффектным забитым мячом на 20-й минуте. Именно 25-летнего форварда в итоге признали лучшим игроком встречи.

Автором второго гола «Реала» стал Винисиус Жуниор – бразилец установил на табло окончательный результат, отличившись на 66-й минуте.

В активе Килиана Мбаппе шесть забитых голов и одна результативная передача в девяти матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Футболист пополнил ряды мадридцев летом текущего года, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента.