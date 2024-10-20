«Реал» вплотную подобрался к беспроигрышному рекорду – впереди матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» сделал ещё один шаг на пути к рекордной серии без поражений в Ла Лиге.

В субботу коллективу Карло Анчелотти удалось одержать верх в выездной встрече с «Сельтой» – 2:1. Таким образом, «сливочные» не проигрывают уже в 42-х матчах чемпионата кряду – для повторения рекорда всех времён осталось не проиграть всего однажды. В следующем туре «Реалу» предстоит сыграть с «Барселоной», которой на данный момент и принадлежит рекорд. «Эль класико» состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что «сине-гранатовые» провели рекордную серию в период с апреля 2017 по май 2018.

Последнее на данный момент поражение «Реала» в Ла Лиге датировано сентябрём 2023 года – обидчиком стал мадридский «Атлетико».