Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Голы Мбаппе и Винисиуса позволили «Реалу» переиграть «Сельту»

19 Октября 2024 • 23:56 Комментировать
Сельта
1:2
Реал Мадрид
окончен

В 10-м туре Ла Лиги «Реал» играл против «Сельты». Мадридцы смогли рассчитывать на нескольких выздоровевших футболистов, а также скандалист недели Килиан Мбаппе вышел с первых минут.

Дебют остался за хозяевами. Виллиот Сведберг ворвался в штрафную по центру и стрельнул с убойной позиции мимо створа, плюс у атакующего игрока «Сельты» зафиксирован офсайд. Вскоре он убежал с центра поля на рандеву с голкипером, однако удар с линии штрафной в шпагате парировал Тибо Куртуа. В середине тайма защитник хозяев ошибся на своей половине поля, Эдуардо Камавинга адресовал мяч Мбаппе, который метров с 23 уложил снаряд в левую от себя девятку - 0:1.

Второй тайм начался с гола «Сельты» - Оскар Мингеса на правом фланге сыграл в стенку с Джонатаном Бамба и прострелил в штрафную гостей, а Сведберг без помех расстрелял ближний угол ворот Куртуа - 1:1. Стремительная атака «Реала» завершилась точным ударом Винисиуса в пустые ворота после передачи Мбаппе, однако в момент паса Джуда Беллингема на Килиана зафиксирован офсайд. Вскоре Лука Модрич отличной передачей нашел в штрафной «Сельты» Винисиуса, бразилец обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота - 1:2. Бамба прорвался по центру и пробил в борьбе с защитником, однако Куртуа вовремя сократил угол обстрела и ногой отвел угрозу.

«Реал» догнал «Барселону» на вершине, но провел на один матч больше. Противник делит девятое место.

Протокол игры  
Сельта1:2Реал Мадрид
  20'Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Сведберг Виллиот51'  
  66'Винисиус Жуниор (1:2)
Гуаита ВисентеМанкильо Хави 72' (Гонсалес Альфонсо ( 72') Старфельт КарлАлонсо Маркос  90'Мингеса ОскарАльварес УгоПейнадо Франсиско 87' (Родригес Дамиан ( 87') Сотело Хьюго  82'Бамба Джонатан 79' (Дуран Пабло ( 79') Сведберг Виллиот 72' (Родригес Хави ( 72') Иглесиас Борха 79' (Дувикас Анастасиос ( 79')
Запасные: Серви ФранкоКаррейра СерхиоАльенде ТадеоЖаилсон МаркесВильяр ИванРистич МихайлоДомингес Карлос
Куртуа ТибоМилитао ЭдерТчуамени ОрельенРюдигер АнтониоВаскес Лукас  75'Гарсия Франсиско III 70' (Менди Ферлан ( 70') Вальверде Федерико 63' (Модрич Лука ( 63') Камавинга Эдуардо 63' (Родриго ( 63') Беллингем ДжудВинисиус ЖуниорМбаппе Килиан 82' (Себальос Дани ( 82')
Запасные: Эндрик IIМестре СерхиоЛунин АндрейВальехо ХесусГюлер Арда
19 октября. Стадион "Балаидос".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта

Новости по матчу

Сегодня, 20 Октября
00:33
Анчелотти назвал проблему «Реала»
00:23
Анчелотти: «Модрич спас нас»
00:16
Мбаппе признан лучшим игроком матча «Сельта» – «Реал»
19 Октября
23:56
Голы Мбаппе и Винисиуса позволили «Реалу» переиграть «Сельту»
23:33
Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»
23:18
Мбаппе обошёл Холанна в списке лучших бомбардиров Европы в 2024 году
22:33
Мбаппе забил в «девятку» и вывел «Реал» вперёд в матче с «Сельтой»
21:30
«Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 12
21:18
Анчелотти – второй тренер «Реала», достигший отметки в 200 матчей в Ла Лиге
20:14
Мбаппе и Винисиус – в основе «Реала» на матч против «Сельты» 3
03:40
Беллингем не будет участвовать в переговорах «Реала» по Тренту – названа причина
02:39
Сельта - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:18
Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче
01:27
Бесплатный прогноз и ставка на матч Сельта – Реал Мадрид чемпионата Испании – 19 октября 2024
01:15
Слот прокомментировал возможный уход Трента из «Ливерпуля»
00:58
Крамарич – о Модриче: «Сомневаюсь, что такой хорват ещё когда-нибудь родится»
00:43
Анчелотти может лишиться ассистентов в «Реале»
00:03
Прогноз на точный счёт матча Сельта — Реал чемпионата Испании — 19 октября 2024
18 Октября
22:01
Карвахаль рассказал, как чувствует себя после операции
21:43
Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда
21:26
Назван фаворит в борьбе за Холанна
18:27
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Суперкубку Испании
15:22
Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах
15:17
Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии
14:51
Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»
14:47
Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе
12:17
Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис
12:10
Мбаппе потрясён, но не сломлен
03:09
Бекхэм: «Не думаю, что болельщики «Реала» полюбили Беллингема только за его игру»
02:25
Куртуа готов вернуться на поле
17 Октября
23:55
Перес придумал, как продвинуть идею Суперлиги
21:44
«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах с Трентом
19:08
Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»
18:58
Появилась информация о состоянии Куртуа
18:17
Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой 1
15:14
Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
14:59
Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»
14:50
Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании
13:53
Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал 1
03:00
Анчелотти и руководство «Реала» снова не сошлись во мнениях по трансферам 3
02:29
«Реал» нашёл три альтернативы Александеру-Арнольду
16 Октября
23:59
«Реал» претендует на молодого защитника «Челси»
23:22
Дэвис выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» 1
22:41
В «Реале» довольны прогрессом Паса – у клуба есть опция возврата игрока
22:02
«Реал» не рассматривал возможность возвращения Рамоса
21:41
В «Реале» приняли решение по январскому трансферу Трента
20:58
«Реал» выбирает из трёх центральных защитников
19:02
Варан: Футбол должен оставаться игрой ошибок 1
02:19
Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»
15 Октября
23:46
Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:22
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:01
У Мбаппе проблемы с алкоголем 13
20:48
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле
14 Октября
19:33
«Реал» хочет купить Фримпонга
14:08
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
13:35
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:08
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
03:56
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:06
Известны планы Модрича по будущему в «Реале»
02:28
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу
00:45
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
13 Октября
23:25
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
22:25
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера 1
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
23:20
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола ответил на предложение из России «Реал» разочаровался в Мбаппе Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
Джокович оказался сильнее Надаля в матче за трете место Six Kings Slam Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
1
2
2.14 3.70 3.00
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
1
2.00 3.75 3.30
Видео
Окончен
Сельта Сельта
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
2
5.40 4.50 1.51
Видео
20.10.24 в 15:00
Мальорка Мальорка
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.79 3.90 3.90
Видео
20.10.24 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Леганес Леганес
1.31 5.40 8.20
Видео
20.10.24 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Хетафе Хетафе
1.69 3.90 4.50
Видео
20.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Севилья Севилья
1.33 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
00:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич спас нас»
00:16 · Испания. Ла Лига
Мбаппе признан лучшим игроком матча «Сельта» – «Реал»
00:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» вплотную подобрался к беспроигрышному рекорду – впереди матч с «Барселоной»
19 Октября
23:56 · Испания. Ла Лига
Голы Мбаппе и Винисиуса позволили «Реалу» переиграть «Сельту»
23:33 · Испания. Ла Лига
Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»
23:30 · Германия. Бундеслига
«Барселона» опережает «Реал» в борьбе за защитника слухи
23:18 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе обошёл Холанна в списке лучших бомбардиров Европы в 2024 году
22:56 · Германия. Бундеслига
Компани поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» Флика
22:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе забил в «девятку» и вывел «Реал» вперёд в матче с «Сельтой»
21:39 · Италия. Серия А
Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»
21:33 · Испания. Ла Лига
Гол в конце первого тайма позволил «Реал Сосьедаду» одолеть «Жирону»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 12
21:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – второй тренер «Реала», достигший отметки в 200 матчей в Ла Лиге
20:14 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Винисиус – в основе «Реала» на матч против «Сельты» 3
18:44 · Испания. Ла Лига
​Щесны: «Готов к конкуренции с Пеньей»
17:18 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Баварии» мечтает перейти в «Реал»
17:07 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» легко и быстро разобрался с «Эспаньолом»
15:56 · Испания. Ла Лига
Флик: «Мы должны заботиться о Ямале»
15:30 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян может дебютировать в текущем сезоне
15:12 · Испания. Ла Лига
Флик — о Фати: «Его прогресс невероятен»
15:06 · Испания. Ла Лига
Щесны или Пенья: Флик рассказал, кто сыграет в воротах с «Севильей»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» может перейти в клуб АПЛ
11:34 · Англия. Премьер-лига
Дэвис выдвинул требование «Реалу» и другим клубам 4
10:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить игрока сборной Испании за 60 миллионов
09:28 · Испания. Ла Лига
Винисиус, Мбаппе и Куртуа – в заявке «Реала» на ближайший матч
Все новости