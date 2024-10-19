Голы Мбаппе и Винисиуса позволили «Реалу» переиграть «Сельту»

В 10-м туре Ла Лиги «Реал» играл против «Сельты». Мадридцы смогли рассчитывать на нескольких выздоровевших футболистов, а также скандалист недели Килиан Мбаппе вышел с первых минут.

Дебют остался за хозяевами. Виллиот Сведберг ворвался в штрафную по центру и стрельнул с убойной позиции мимо створа, плюс у атакующего игрока «Сельты» зафиксирован офсайд. Вскоре он убежал с центра поля на рандеву с голкипером, однако удар с линии штрафной в шпагате парировал Тибо Куртуа. В середине тайма защитник хозяев ошибся на своей половине поля, Эдуардо Камавинга адресовал мяч Мбаппе, который метров с 23 уложил снаряд в левую от себя девятку - 0:1.

Второй тайм начался с гола «Сельты» - Оскар Мингеса на правом фланге сыграл в стенку с Джонатаном Бамба и прострелил в штрафную гостей, а Сведберг без помех расстрелял ближний угол ворот Куртуа - 1:1. Стремительная атака «Реала» завершилась точным ударом Винисиуса в пустые ворота после передачи Мбаппе, однако в момент паса Джуда Беллингема на Килиана зафиксирован офсайд. Вскоре Лука Модрич отличной передачей нашел в штрафной «Сельты» Винисиуса, бразилец обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота - 1:2. Бамба прорвался по центру и пробил в борьбе с защитником, однако Куртуа вовремя сократил угол обстрела и ногой отвел угрозу.

«Реал» догнал «Барселону» на вершине, но провел на один матч больше. Противник делит девятое место.