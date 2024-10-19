Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»

Полузащитник Лука Модрич установил рекорд мадридского «Реала».

Хорват вышел на замену в сегодняшнем матче Ла Лиги против «Сельты», став самым возрастным игроком, когда-либо принимавшим участие в официальной встрече «сливочных». На данный момент хавбеку 39 лет и 40 дней. Он обошёл по этому показателю Ференца Пушкаша, чей рекорд держался с 1966 года.

Следить за ходом поединка «Сельты» с «Реалом» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция. Спустя три минуты после появления на поле Модрич ассистировал Винисиусу Жуниору, установившему на табло счёт 2:1 в пользу мадридцев.