Мбаппе забил в «девятку» и вывел «Реал» вперёд в матче с «Сельтой»

Сегодня, 19 октября, мадридский «Реал» проводит выездной матч против «Сельты» в рамках десятого тура испанской Ла Лиги.

На данный момент «Реал» впереди со счетом 1:0. Автором первого забитого мяча стал французский нападающий Килиан Мбаппе, который примерно с 25 метров отправил мяч в левую от себя «девятку».

Для 25-летнего Мбаппе данный гол стал восьмым в футболке «сливочных» в 12 матчах во всех турнирах. Кроме того, на счету игрока один голевой пас.

За всеми событиями матча «Сельта» - «Реал» вы можете следить в прямой текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.