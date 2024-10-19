Гол в конце первого тайма позволил «Реал Сосьедаду» одолеть «Жирону»

Представители нижней половины таблицы чемпионата Испании, «Жирона» и «Реал Сосьедад» играли на равных в матче 10-го тура. При этом обилия опасных моментов не наблюдалось, а свой главный шанс баски реализовали на 44-й минуте, когда Микель Оярсабаль, выиграв воздушную борьбу, головой отправил мяч в сетку ворот «Жироны».
После победы 1:0 «Реал» настиг «Жирону» и «Севилью» на 11-м месте, у всех по 12 очков. Отметим, что Арсен Захарян приступил к тренировкам, но пока не попадал в заявку.
Протокол игры
|44'Оярсабаль Микель (0:1)
Гассанига Пауло•Франсес Алехандро72' (Min-Su Kim (72') •Давид Лопес•Крейчи Ладислав II•Мартинес Арнау• 30'Ван де Бек Донни59' (Стуани Кристиан (59') •Эррера Янхель• 74'Мартин Иван•Гутьеррес Мигель•Данджума Арно•Миовски Боян59' (Мисехой Габриэль (59')
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон•Субельдия Игор•Агер Наиф•Гомес Серхио•Браис Мендес 55'80' (Бекер Шеральдо (80') •Субименди Мартин•Сучич Лука•Барренечеа Андер59' (Хави Лопеc (59') •Оскарссон Орри65' (Кубо Такефуса (65') •Оярсабаль Микель80' (Туррьентес Беньят (80')
19 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
Бан пользователя