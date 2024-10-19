Гол в конце первого тайма позволил «Реал Сосьедаду» одолеть «Жирону»

Представители нижней половины таблицы чемпионата Испании, «Жирона» и «Реал Сосьедад» играли на равных в матче 10-го тура. При этом обилия опасных моментов не наблюдалось, а свой главный шанс баски реализовали на 44-й минуте, когда Микель Оярсабаль, выиграв воздушную борьбу, головой отправил мяч в сетку ворот «Жироны».

После победы 1:0 «Реал» настиг «Жирону» и «Севилью» на 11-м месте, у всех по 12 очков. Отметим, что Арсен Захарян приступил к тренировкам, но пока не попадал в заявку.