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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол в конце первого тайма позволил «Реал Сосьедаду» одолеть «Жирону»

19 Октября 2024 • 21:33 Комментировать
Жирона
0:1
Реал Сосьедад

Представители нижней половины таблицы чемпионата Испании, «Жирона» и «Реал Сосьедад» играли на равных в матче 10-го тура. При этом обилия опасных моментов не наблюдалось, а свой главный шанс баски реализовали на 44-й минуте, когда Микель Оярсабаль, выиграв воздушную борьбу, головой отправил мяч в сетку ворот «Жироны».

После победы 1:0 «Реал» настиг «Жирону» и «Севилью» на 11-м месте, у всех по 12 очков. Отметим, что Арсен Захарян приступил к тренировкам, но пока не попадал в заявку.

Протокол игры  
Жирона0:1Реал Сосьедад
  44'Оярсабаль Микель (0:1)
Гассанига ПаулоФрансес Алехандро 72' (Min-Su Kim ( 72') Давид ЛопесКрейчи Ладислав IIМартинес Арнау  30'Ван де Бек Донни 59' (Стуани Кристиан ( 59') Эррера Янхель  74'Мартин ИванГутьеррес МигельДанджума АрноМиовски Боян 59' (Мисехой Габриэль ( 59')
Запасные: Руис АбельХуанпе ХуанХуан Карлос МартинМартинес РаульEnric GarciaОйя Сельви Клуа
Ремиро АлехандроАрамбуру ХонСубельдия ИгорАгер НаифГомес СерхиоБраис Мендес  55' 80' (Бекер Шеральдо ( 80') Субименди МартинСучич ЛукаБарренечеа Андер 59' (Хави Лопеc ( 59') Оскарссон Орри 65' (Кубо Такефуса ( 65') Оярсабаль Микель 80' (Туррьентес Беньят ( 80')
Запасные: Умар СадикОдриосола АльвароАриц ЭлустондоМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонПачеко ХонОласагасти Хон
19 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Жирона

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