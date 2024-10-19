Анчелотти – второй тренер «Реала», достигший отметки в 200 матчей в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти готовится провести свой 200-й матч в Ла Лиге.

В 22:00 по московскому времени стартует выездной поединок «сливочных» против «Сельты». Для Анчелотти это 200-я игра в качестве тренера мадридского гранда в рамках чемпионата Испании. Итальянец стал вторым за всю историю рулевым «Реала», которому покорилась эта отметка. Первый – Мигель Муньос, возглавлявший команду в 424 встречах.

Карло Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» летом 2021 года. Ранее он занимал должность с 2013 по 2015 год.

На текущий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, на три очка отставая от «Барселоны».