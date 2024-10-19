Мбаппе и Винисиус – в основе «Реала» на матч против «Сельты»

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия, Тчуамени, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Отметим, что в нападении «Реала» сыграют Винисиус и Килиан Мбаппе. Бразилец в прошлой игре Ла Лиги почувствовал боль в шейном отделе и был заменён.

Матч «Сельта» - «Реал» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.