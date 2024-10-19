​Щесны: «Готов к конкуренции с Пеньей»

Польский голкипер Войцех Щесны готов к конкуренции с Иньяки Пеньей за должность основного голкипера каталонской «Барселоны», в которую он перешёл буквально накануне. Основной голкипер клуба, Марк-Андре тер Штеген, получил тяжёлую травму и в этом сезоне на поле уже не выйдет. Потому Щенсы и Пенье сейчас есть что оспаривать.

- Конкуренция с Пеньей? Я готов к ней. Но решение будет принимать наставник, - цитирует слова Войцеха Щесны derbyderbyderby.it.

Ранее польский голкипер, напомним, выступал в итальянском чемпионате Серии А - сперва за «Рому», а затем и за туринский «Ювентус».