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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» легко и быстро разобрался с «Эспаньолом»

19 Октября 2024 • 17:07 Комментировать
Атлетик Б
4:1
Эспаньол

В первом на сегодня матче 10-го тура Ла Лиги «Атлетик» принимал «Эспаньол» и быстро решил исход игры в свою пользу.

На шестой минуте после подачи углового Даниэль Вивиан прицельно с лета стрельнул по воротам и попал так попал - 1:0. На 28-й минуте баски разыграли мяч до верного, и Алекс Беренгер вывел на голевой удар Иньяки Уильямса. Эта же парочка соорудила еще один гол спустя две минуты - 3:0.

После перерыва уже сам Беренгер отличился, а противник забил гол престижа в компенсированное время, это Альваро Техеро со штрафного вонзил мяч в сетку.

4:1, «Атлетик» настиг «Атлетико» с «Вильярреалом» на третьем месте, противник - делит 13-е.

Протокол игры  
Атлетик Б4:1Эспаньол
(1:0) Вивиан Даниэль6'  
(2:0) Уильямс Иньяки28'  
(3:0) Уильямс Иньяки30'  
(4:0) Беренгер Алекс55'  
  90'Техеро Альваро (4:1)
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльНуньес Унай  48'Юри Берчиче  45' 63' (Бойро Адама ( 63') Руис Иньиго 63' (Прадос Беньят ( 63') Хаурегисар МикельУильямс Иньяки 73' (Джало Альваро ( 73') Беренгер Алекс 78' (Гомес Унаи ( 78') Уильямс Нико 73' (Серрано Нико ( 73') Гурусета Горка
Запасные: Горосабел АндониЭррера АндерЙерай АльваресАлекс ПадильяМартон ХавьерЛекуе Иньиго
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар  82'Серхи ГомесКумбулла Мараш 73' (Техеро Альваро ( 73') Оливан БрианГрагера Хосе 46' (Кабрера Леандро ( 46'  74') Лосано ПольКаррерас Жофре 63' (Кардона Ирвин ( 63') Крал АлексРомеро Карлос 46' (Милья Пере ( 46'  51') Велиз Алехо 46' (Хеддира Валид ( 46')
Запасные: Фортуньо АнхельАгуадо АльвароБауза РафельLlorenc SerredРока АнтониоСанчес Сальвадор
19 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Атлетик Бильбао

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