«Атлетик» легко и быстро разобрался с «Эспаньолом»

В первом на сегодня матче 10-го тура Ла Лиги «Атлетик» принимал «Эспаньол» и быстро решил исход игры в свою пользу.

На шестой минуте после подачи углового Даниэль Вивиан прицельно с лета стрельнул по воротам и попал так попал - 1:0. На 28-й минуте баски разыграли мяч до верного, и Алекс Беренгер вывел на голевой удар Иньяки Уильямса. Эта же парочка соорудила еще один гол спустя две минуты - 3:0.

После перерыва уже сам Беренгер отличился, а противник забил гол престижа в компенсированное время, это Альваро Техеро со штрафного вонзил мяч в сетку.

4:1, «Атлетик» настиг «Атлетико» с «Вильярреалом» на третьем месте, противник - делит 13-е.