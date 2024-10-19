«Атлетик» легко и быстро разобрался с «Эспаньолом»

В первом на сегодня матче 10-го тура Ла Лиги «Атлетик» принимал «Эспаньол» и быстро решил исход игры в свою пользу.
На шестой минуте после подачи углового Даниэль Вивиан прицельно с лета стрельнул по воротам и попал так попал - 1:0. На 28-й минуте баски разыграли мяч до верного, и Алекс Беренгер вывел на голевой удар Иньяки Уильямса. Эта же парочка соорудила еще один гол спустя две минуты - 3:0.
После перерыва уже сам Беренгер отличился, а противник забил гол престижа в компенсированное время, это Альваро Техеро со штрафного вонзил мяч в сетку.
4:1, «Атлетик» настиг «Атлетико» с «Вильярреалом» на третьем месте, противник - делит 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Вивиан Даниэль6'
|(2:0) Уильямс Иньяки28'
|(3:0) Уильямс Иньяки30'
|(4:0) Беренгер Алекс55'
|90'Техеро Альваро (4:1)
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Нуньес Унай• 48'Юри Берчиче 45'63' (Бойро Адама (63') •Руис Иньиго63' (Прадос Беньят (63') •Хаурегисар Микель•Уильямс Иньяки73' (Джало Альваро (73') •Беренгер Алекс78' (Гомес Унаи (78') •Уильямс Нико73' (Серрано Нико (73') •Гурусета Горка
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар• 82'Серхи Гомес•Кумбулла Мараш73' (Техеро Альваро (73') •Оливан Бриан•Грагера Хосе46' (Кабрера Леандро (46') • 74'Лосано Поль•Каррерас Жофре63' (Кардона Ирвин (63') •Крал Алекс•Ромеро Карлос46' (Милья Пере (46') • 51'Велиз Алехо46' (Хеддира Валид (46')
19 октября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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