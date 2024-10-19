Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик: «Мы должны заботиться о Ямале»

19 Октября 2024 • 15:56 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.30 X 6.10 2 9.50
20.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вингере команды Ламине Ямале.

Напомним, у 17-летнего футболиста была диагностирована перегрузка мышц, из-за чего он пропустил вторую игру сборной Испании в рамках Лиги наций.

— Тренер сборной поступил правильно. Мы должны заботиться о Ямале, и если ему нужен отдых, то пусть отдыхает, — сказал Флик журналистам.

В текущем сезоне Ямаль провел 11 матчей в футболке «Барселоны», забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

20 октября «Барселона» примет «Севилью». Начало матча десятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Октября
15:56
Флик: «Мы должны заботиться о Ямале»
15:12
Флик — о Фати: «Его прогресс невероятен»
15:06
Щесны или Пенья: Флик рассказал, кто сыграет в воротах с «Севильей»
18 Октября
21:53
«Барселона» продлит контракт с восходящей звездой – Лапорта подтвердил
21:43
Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда
21:26
Назван фаворит в борьбе за Холанна
19:10
Ямаль, Гави и ещё 3 игрока «Барселоны» готовы к матчу с «Севильей» 2
18:37
Сергей Дурасов назвал победителя матча «Барселона» – «Севилья»
17:31
«Барселону» оштрафовали за финансовые махинации 1
16:46
Ставка и прогноз на матч Барселона — Севилья чемпионата Испании — 20 октября 2024
11:51
Хави обратился к Флику после личной встречи
09:33
​Лапорта: «Наше финансовое положение лучше, чем в 2021 году»
03:51
«Барселона» претендует на четырёх будущих свободных агентов
03:27
Деку: «Не хочу сравнивать Ямаля с Месси»
02:47
«Барселона» утратила интерес к вингеру «Баварии» Сане – известна причина
02:36
Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу
02:15
«Барселона» может подписать полузащитника «Челси» в январе
01:54
Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» 1
00:57
Лапорта дерзко высказался о переходе Гиу из «Барселоны» в «Челси»
00:15
Лапорта: «Флик произвёл революцию в «Барселоне»
17 Октября
23:33
Стало известно, готов ли Щесны сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
23:02
Лапорта раскрыл важный пункт из контракта Левандовски с «Барселоной» 1
22:37
Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, когда вернётся Гави
22:17
Лапорта – о повреждении Ямаля в сборной Испании: «Это было безрассудно»
20:55
Лапорта ответил, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»
18:23
Появились хорошие новости по Ямалю и ещё двум звёздам «Барселоны» 1
16:14
«Барселона» перевела 1 млн евро мошеннику за Левандовски
01:48
Ямаль – третий в рейтинге лучших игроков нынешнего сезона, Палмер – пятый 3
16 Октября
22:21
«Барселона» рассматривает две звёздные альтернативы Холанну 1
21:23
Форвард «Барселоны» Роке: «Я пережил трудные времена»
21:07
Появилась информация о состоянии Левандовски
20:50
Оппозиция «Барселоны» объединяется против Лапорты 1
00:17
Де Йонг болезненно воспринял критику, «Барселона» не уверена в будущем игрока
15 Октября
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
19:49
Фати и Виктор выйдут в стартовом составе «Барселоны» на игру с «Севильей»
19:12
Фати хочет убедить Флика в своей состоятельности
17:08
Касадо: «Флик полностью доверяет мне»
14 Октября
18:13
Нико Уильямс был согласен перейти в «Барселону»
16:36
«Барселона» сделала заявление о травме Ямаля 3
16:09
Ямаль может сыграть с «Севильей»
15:55
«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника
03:43
Луис Энрике призывал «ПСЖ» пользоваться слабостью одного из игроков «Барселоны» 2
02:57
Иньеста дал совет Ямалю
02:01
Звёздный игрок «Барселоны» окончательно залечил травму
01:00
Нико Уильямс – о свисте болельщиков «Барселоны»: «Я был удивлён» 1
00:34
В сборной Испании проигнорировали просьбу «Барселоны» по Ямалю
00:13
Кристенсен не сыграет за «Барселону» в ближайшее время
13 Октября
23:36
Игрок «Челси» хочет в «Барселону» 1
23:21
Дест: «После ухода Месси в «Барселоне» испортилась атмосфера»
22:43
Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»
22:24
Дест: «В «Барселоне» я потерял уверенность в себе»
21:30
Два игрока «Барселоны» восстановились после травм и сыграют с «Севильей» 2
21:28
Ямаль вернулся в Барселону и прокомментировал свою травму
21:19
Ямаль может пропустить матч против «Севильи»
18:28
«Барселона» продолжает верить в тер Штегена
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:26
Иньеста не смог назвать игрока, похожего на себя 1
00:49
«Барселона» приняла важное решение по де Йонгу 8
00:23
Иньеста оценил перспективы «Барселоны» в текущем сезоне
12 Октября
23:30
Иньеста ответил, планирует ли стать тренером «Барселоны»
21:26
Иньеста назвал двух игроков «Барселоны», которые ему нравятся
20:57
«Барселона» и два клуба АПЛ – главные претенденты на Сане
12:34
Булка высказался об интересе «Барселоны»
05:25
Кубарси: «Флик привил «Барселоне» победный настрой»
04:40
Кубарси рассказал, что думает о Хави
02:57
«Барселона» займётся продлением контрактов игроков в ноябре
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
18:49
Кубарси: «Пуйоль — мой образец подражания»
18:37
«Барселона» продолжает выплачивать зарплату Месси
18:29
Касадо: «При Хави я иногда думал, что могу играть, но этого не происходило»
18:22
Стало известно, сможет ли «Барселона» вернуться на «Камп Ноу» до конца года
16:34
Месси может вернуться в Барселону 1
16:24
Ольмо готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
15:17
Бальде: «Барселона» способна выиграть всё»
05:01
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом» 1
02:01
Маскерано: «Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире»
10 Октября
23:57
Гави готов сыграть в ближайшем матче «Барселоны»
21:22
Лапорта — о календаре: «Забастовка игроков — единственное решение»
19:46
Стало известно, почему «Барселона» выбрала Ольмо вместо Нико Уильямса
19:35
Кубарси рассказал, как попал в «Барселону»
18:37
«Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды 2
06:17
Два игрока «Барселоны» лидируют в топ-чемпионатах по важному показателю
05:37
Рафинья назвал переломный момент, который помог ему раскрыться в «Барселоне»
05:18
Абидаль вспомнил, как убедил Френки де Йонга не переходить в «ПСЖ»
04:51
Щесны объяснил, почему возобновил карьеру ради «Барселоны»
04:07
Касадо: «Уважаю Пенью, но «Барселоне» был нужен Щесны»
03:36
Касадо – о Ямале: «Мы все удивляемся на тренировках»
00:31
Щесны рассказал, какой игрок «Барселоны» его особенно впечатлил
00:05
Хави и Лапорта проигнорировали друг друга на церемонии, посвящённой уходу Иньесты
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:09
Щесны: «Если бы месяц назад мне сказали, что я окажусь в «Барселоне», я бы смеялся без остановки»
22:35
Щесны – о курении: «Это никого не касается»
20:56
Рафинья: «Моя роль как капитана — помогать молодым и новичкам»
15:33
Ямаль: «Как бы ты не отдал передачу Левандовски, он всегда забьёт»
11:01
Ямаль оценил игру «Барселоны» в этом сезоне
07:24
Ямаль – второй в топ-чемпионатах по обводкам, Мбаппе – четвёртый 1
06:57
Роналдиньо отреагировал на уход Иньесты
05:24
Игрок «Барселоны» – лучший в топ-5 лигах по созданным моментам, Сака – второй
04:19
Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону»
00:31
Ямаль поделился воспоминаниями об игре Иньесты
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
23:07
Педри прокомментировал уход Иньесты из футбола
22:47
«Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала»
22:19
Тер Штеген обратился к завершившему карьеру Иньесте
20:51
«Барселона» летом пыталась подписать защитника
18:32
Левандовски: «Щесны — лучшее приобретение «Барселоны»
15:58
Иньеста: «Всеми своими достижениями я обязан отцу»
15:39
Иньеста рассказал о самом счастливом воспоминании в «Барселоне»
15:31
Иньеста: «Я бы играл до 90 лет»
15:24
Иньеста: «Надеюсь, что Флик останется в «Барселоне» на долгие годы»
14:52
Левандовски — о результативности: «Похоже, я всё ещё что-то могу»
10:24
Флик хочет усилить «Барселону» вингером и крайним защитником 1
07 Октября
23:23
Ферран Торрес: «Я вернусь сильнее»
17:36
«Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу» до конца года
03:29
Стало известно, насколько серьёзна травма Феррана Торреса 6
05 Октября
06:12
Гави сможет вернуться на поле в октябре
04 Октября
06:32
Стало известно, когда Ольмо сможет вновь сыграть за «Барселону»
30 Сентября
02:11
Стало известно, когда Щесны сможет сыграть за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
72 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Эспаньол Эспаньол
4
0
1.50 4.50 5.40
Видео
19.10.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.14 3.70 3.00
Видео
19.10.24 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.00 3.75 3.30
Видео
19.10.24 в 22:00
Сельта Сельта
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.40 4.50 1.51
Видео
20.10.24 в 15:00
Мальорка Мальорка
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.79 3.90 3.90
Видео
20.10.24 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Леганес Леганес
1.31 5.40 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
15:56 · Испания. Ла Лига
Флик: «Мы должны заботиться о Ямале»
15:30 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян может дебютировать в текущем сезоне
15:12 · Испания. Ла Лига
Флик — о Фати: «Его прогресс невероятен»
15:06 · Испания. Ла Лига
Щесны или Пенья: Флик рассказал, кто сыграет в воротах с «Севильей»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Атлетико» может перейти в клуб АПЛ
11:34 · Англия. Премьер-лига
Дэвис выдвинул требование «Реалу» и другим клубам 3
10:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может купить игрока сборной Испании за 60 миллионов
09:28 · Испания. Ла Лига
Винисиус, Мбаппе и Куртуа – в заявке «Реала» на ближайший матч
08:08 · Испания. Ла Лига
Эндрик принял решение по будущему в «Реале»
03:40 · Англия. Премьер-лига
Беллингем не будет участвовать в переговорах «Реала» по Тренту – названа причина слухи
02:18 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче слухи
01:15 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал возможный уход Трента из «Ливерпуля»
00:58 · Испания. Ла Лига
Крамарич – о Модриче: «Сомневаюсь, что такой хорват ещё когда-нибудь родится»
00:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может лишиться ассистентов в «Реале»
00:40 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» наказал своих болельщиков
00:00 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» быстро пропустил гол от «Алавеса», но уверенно победил
18 Октября
22:53 · Германия. Бундеслига
Стала известна сумма отступных Люкеба, которого планирует купить «Реал»
22:01 · Испания. Ла Лига
Карвахаль рассказал, как чувствует себя после операции
21:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с восходящей звездой – Лапорта подтвердил
21:43 · Англия. Премьер-лига
Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда слухи
21:26 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит в борьбе за Холанна
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Мама Свистуновой прокомментировала возможный переход дочери в «Барселону»
19:10 · Испания. Ла Лига
Ямаль, Гави и ещё 3 игрока «Барселоны» готовы к матчу с «Севильей» 2 слухи
18:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» разочаровался в Мбаппе 4
18:37 · Испания. Ла Лига
Сергей Дурасов назвал победителя матча «Барселона» – «Севилья»
Все новости