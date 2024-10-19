Флик: «Мы должны заботиться о Ямале»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о вингере команды Ламине Ямале.

Напомним, у 17-летнего футболиста была диагностирована перегрузка мышц, из-за чего он пропустил вторую игру сборной Испании в рамках Лиги наций.

— Тренер сборной поступил правильно. Мы должны заботиться о Ямале, и если ему нужен отдых, то пусть отдыхает, — сказал Флик журналистам.

В текущем сезоне Ямаль провел 11 матчей в футболке «Барселоны», забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

20 октября «Барселона» примет «Севилью». Начало матча десятого тура Ла Лиги запланировано на 22:00 по московскому времени.