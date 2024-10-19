Стало известно, когда Захарян может дебютировать в текущем сезоне

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос о том, когда хавбек команды Арсен Захарян сможет выйти на поле.

Напомним, 21-летний футболист пропустил начало сезона из-за травмы, однако вернулся в общую группу «Реал Сосьедада» несколько дней назад.

По словам Мундуате, у Захаряна есть шансы выйти на поле до конца месяца, но для этого он должен провести все полноценные тренировки без дискомфорта.

— Вероятно, он получит несколько минут в кубковой игре 31 октября, но не против «Осасуны», — заявил представитель клуба Metaratings.

Стоит сказать, что в октябре «Реал Сосьедад» проведет еще четыре матча — против «Жироны» (Ла Лига), «Маккаби» Тель-Авив (Лига конференций), «Осасуны» (Ла Лига) и «Хове Эспаньол» (Кубок Испании).