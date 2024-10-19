Флик — о Фати: «Его прогресс невероятен»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил шансы вингера команды Ансу Фати выйти на поле в предстоящем матче чемпионата Испании.

Ранее появилась информация, что 21-летний футболист впервые в этом сезоне выйдет в стартовом составе в игре с «Севильей».

«У Ансу есть шанс выйти на поле завтра, его прогресс невероятен. Но ему нелегко получать игровые минуты из-за хорошей игры Рафиньи. На самом деле, любому игроку нелегко попасть в состав», — сказал Флик журналистам.

В нынешнем сезоне Фати появился на поле только в трех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Матч десятого тура Ла Лиги «Барселона» - «Севилья» пройдет 20 октября, начало — в 22:00 по мск.