Щесны или Пенья: Флик рассказал, кто сыграет в воротах с «Севильей»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о вратарской позиции перед матчем чемпионата Испании с «Севильей».

— Я не вижу смысла что-то менять в предстоящей игре. Завтра на поле выйдет Иньяки Пенья, — сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» подписала 34-летнего Щесны в начале октября из-за травмы основного голкипера Марк-Андре тер Штегена.

Игра десятого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей» состоится в воскресенье, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.